В городе Шуша проходит праздничная ярмарка (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Жители города Шуша спустя много лет встречают приход весны на родине и по случаю праздника Новруз на площади Гюллю Баг проходит праздничная ярмарка.

Как сообщает во вторник региональный корреспондент Trend, на ярмарке, организованной Управлением государственного заповедника города Шуша, представлена продукция различных компаний и шушинцев.

В ярмарке принимают участие как жители, так и гости города.

Новрузская ярмарка продлится неделю.

Отметим, что по случаю праздника Новруз в городе Шуша запланирован ряд мероприятий. Так, сегодня вечером у Шуша Галасы состоится праздничное мероприятие под названием "Шушинская Весна", 19 марта в Гюллю Баг состоится встреча с образами исторических личностей Шуши и музыкальная программа, 20 марта на городской площади - концерт с участием мастеров искусств.

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