В Страсбурге прошел концерт мугама в связи с праздником Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Постоянное представительство Азербайджана при Совете Европы организовало концерт мугама в Страсбурге по случаю праздника Новруз.

Как сообщили Trend в постоянном представительстве, на концерте, который состоялся в старинной церкви Сен-Пьер-ле-Жон в центре города, присутствовали должностные лица Совета Европы, представители дипломатического корпуса, представители местной общественности и члены азербайджанской общины.

Выступая на мероприятии, постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы Фахраддин Исмаилов проинформировал участников о празднике Новруз и культурном наследии азербайджанского народа. Он также напомнил, что в 2010 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 21 марта «Международным днем ​​Новруза», а в 2016 году Новруз был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Многочисленным участникам концерта была представлена ​​музыкальная программа, подготовленная преимущественно вокруг темы праздника Новруз и прихода весны, в исполнении талантливых и известных певцов Азербайджана Раваны Гурбановой и Миралама Мираламова в сопровождении тариста Ровшана Гурбанова и кяманчиста Тогрула Асадуллаева. Образцы азербайджанского мугама были встречены восхищением и аплодисментами.