Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Управлении Государственного заповедника "Ичеришехер" произведено новое назначение (ФОТО)

Общество Материалы 26 марта 2025 14:12 (UTC +04:00)
В Управлении Государственного заповедника "Ичеришехер" произведено новое назначение (ФОТО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Эмин Рафуллаев назначен заместителем руководителя аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Как сообщает в среду Trend, до этого назначения Эмин Рафуллаев занимал должность начальника административного отдела в SOCAR RUS.

Ранее он работал начальником отдела департамента снабжения, обеспечения и хозяйства в подведомственном учреждении министерства труда и социальной защиты населения – DTSERA, заместителем директора в Мардаканском реабилитационном пансионате. Кроме того, занимал руководящие должности в различных других государственных и частных структурах.

Эмин Рафуллаев сменил в этой должности Рамина Исрафилова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Управлении Государственного заповедника "Ичеришехер" произведено новое назначение (ФОТО)
В Управлении Государственного заповедника "Ичеришехер" произведено новое назначение (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости