В Управлении Государственного заповедника "Ичеришехер" произведено новое назначение (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Эмин Рафуллаев назначен заместителем руководителя аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Как сообщает в среду Trend, до этого назначения Эмин Рафуллаев занимал должность начальника административного отдела в SOCAR RUS.

Ранее он работал начальником отдела департамента снабжения, обеспечения и хозяйства в подведомственном учреждении министерства труда и социальной защиты населения – DTSERA, заместителем директора в Мардаканском реабилитационном пансионате. Кроме того, занимал руководящие должности в различных других государственных и частных структурах.

Эмин Рафуллаев сменил в этой должности Рамина Исрафилова.

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