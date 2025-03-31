Пресечены провокационные попытки армянской стороны - Минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 30 марта около 21:25 вооруженные силы Армении вновь попытались осуществить разведывательные полеты с помощью беспилотных летательных аппаратов и дронов над позициями армии Азербайджана, расположенными напротив позиций в направлении населенного пункта Герензур.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, благодаря бдительности подразделений Азербайджанской армии провокационные попытки Армении были пресечены.

Кроме того, с 22:30 30 марта до 04:35 31 марта подразделения вооруженных сил Армении несколько раз обстреливали позиции Азербайджанской армии из стрелкового оружия с Горусского, Басаркечярского и Чемберекского направлений.

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