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Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы

Общество Материалы 2 апреля 2025 15:21 (UTC +04:00)
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - В ночь с 1 на 2 апреля 2016 года азербайджанские позиции и населенные пункты по всей линии фронта подвергались мощному артиллерийскому обстрелу со стороны ВС Армении. В целях пресечения армянской провокации, обеспечения безопасности гражданского населения командование ВС Азербайджана приняло решение о проведении неотложных ответных мер в направлениях Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули. В ходе четырехдневных боев соединения ВС Азербайджана освободили высоты вокруг села Талыш, откуда могла исходить угроза для Геранбойского района и города Нафталан, а также населенный пункт Сейсулан, взяли под контроль стратегически важную высоту Лелетепе в направлении Физулинского района.

После взятия под контроль высоты Лелетепе село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района было восстановлено и реконструировано в рамках Государственной программы "Большое возвращение". На начальном этапе было построено 150 домов, вернулись в родной край 100 семей.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с вернувшимися туда бывшими вынужденными переселенцами, проживают занятые в реализации проектов, проводимых в этом регионе, работающие в возобновивших деятельность местных отделениях различных государственных органов, в целом около 40 тысяч человек.

Trend предлагает вниманию фоторепортаж из села Джоджуг Марджанлы.

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Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
Фоторепортаж из восстановленного села Джоджуг Марджанлы
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