Новая вершина в Формуле 1! Пиастри стал лидером после победы в Джидде

БАКУ /Trend/ - Пятый этап чемпионата мира Формулы 1 завершился на трассе, расположенной на побережье крупнейшего промышленного города Саудовской Аравии, Джидде.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Операционной компании Baku City Circuit (BCC).

После Гран-при Бахрейна, прошедшего на прошлых выходных, Ландо Норрис, Оскар Пиастри (оба из McLaren) и Макс Ферстаппен (Red Bull) были главными претендентами на лидерство в чемпионате, друг от друга которых отделяло всего 8 очков. В ходе первых свободных заездов, когда температура асфальта под жарким солнцем достигала 60°C, водитель Alpine Пьер Гасли удивил всех, показав лучшее время. Однако в следующих двух сессиях фавориты продемонстрировали свою настоящую скорость и стали главными претендентами в квалификации.

В борьбе за поул-позицию произошел неожиданный поворот: Ландо Норрис ошибся на 5-м повороте и вынужден был завершить сессию. В этой ситуации основным претендентом на поул стал его товарищ по команде Оскар Пиастри, но четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен продемонстрировал почти идеальный круг и смог опередить Пиастри на 0,01 секунды, завоевав поул.

Судьба гонки решилась уже в первом повороте. Ферстаппен, неудачно стартовавший, обогнал Пиастри снаружи и вышел в лидеры. Однако, поскольку стюарды не удовлетворили требование вернуть позицию, Макс получил 5-секундный штраф. Поскольку до первых пит-стопов позиции не изменились, Ферстаппен отбывал свой штраф во время смены шин и вернулся на трассу позади Пиастри.

Несмотря на всю настойчивость Ферстаппена, Оскар Пиастри удержал лидерство и одержал свою третью победу в сезоне. Макс, стартовавший с поула, финишировал вторым.

Борьба за третье место на подиуме была напряжённой. На старте эту позицию занимал Джордж Рассел из Mercedes, но позже, после более поздней смены шин, пилот Ferrari Шарль Леклер смог его обогнать. Ландо Норрис, который после аварии в субботу стартовал с 10-го места, в конце гонки обогнал Рассела и приблизился к Шарлю Леклеру. Однако монегасский пилот смог удержать свою позицию, завоевав для себя и Ferrari первый подиум в сезоне. Ландо, в свою очередь, остался без подиума в первый раз в этом сезоне.

Оставшиеся позиции заняли гонщики Mercedes. Дебютант Андреа Кими Антонелли заслуживает особого упоминания за 6-е место. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, стартовавший с 7-го места, завершил гонку на той же позиции. Первую десятку замкнули гонщики Williams — Карлос Сайнс и Алекс Элбон, а также Айзек Хеджер из Racing Bulls.

После этой гонки Оскар Пиастри впервые в своей карьере стал лидером чемпионата с 99 очками. Он опережает своего партнёра по команде Ландо Норриса на 10 очков, а Макс Ферстаппен отстает от них на 2 очка. В Кубке конструкторов McLaren уверенно сохраняет лидерство с 188 очками.

Теперь команды ожидает двухнедельный перерыв, после чего гонка продолжится в начале мая на городской трассе в Майами.