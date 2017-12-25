В Баку упразднен автобусный маршрут № 155

25 декабря 2017 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках оптимизации в Баку линий автобусных маршрутов ликвидирован маршрут № 155 (станция метро «Азадлыг» - поселок Мехдиабад – поселок Фатмаи), сообщили Trend в понедельник в Бакинском транспортном агентстве.

Перевозка пассажиров по этому маршруту будет осуществляться автобусами маршрута № 108. С учетом увеличения потока пассажиров на маршрут № 108 будут переведены автобусы, работавшие на маршруте № 155, и таким образом количество автобусов будет увеличено.

В то же время внесены изменения в движение автобуса по маршруту № 170 (станция метро «Мемар Аджеми» - поселок Бинагади). Эти изменения связаны с тем, что, несмотря на неоднократные предупреждения, не устранены недостатки в работе автобусов, не соблюдаются установленные требования.

Отметим, что аналогичные шаги будут предприняты в отношении транспортных средств, которые не соответствуют требованиям перевозки пассажиров на регулярных маршрутах и не предоставляют пассажирам удобные и безопасные услуги.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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