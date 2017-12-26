В Азербайджане назначены гендиректора юридических лиц публичного права

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане произведены назначения на должности генеральных директоров юридических лиц публичного права – Института стандартизации, Центра по патентам и товарным знакам и Азербайджанского аккредитационного центра, говорится в сообщении Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам, распространенном во вторник.

Генеральным директором Института стандартизации назначен Намиг Тагиев, Центра по патентам и товарным знакам – Гюнель Севдималыева, Азербайджанского аккредитационного центра - Намиг Алиев.

Указанные юридические лица публичного права были учреждены Госкомитетом в соответствии с указом главы государства от 10 февраля 2017 года.

Все три назначения произведены приказом председателя Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиза Гасанова.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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