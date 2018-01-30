Президент Ильхам Алиев: Частный сектор должен взять на себя строительство новых отелей в регионах Азербайджана

30 января 2018 01:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В регионах Азербайджана есть необходимость в строительстве новых отелей, и частный сектор должен взять это на себя.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в заключительной речи на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы.

«Это, конечно же, должен делать частный сектор. Частный сектор, безусловно, знает все хорошо. Знает, куда и когда можно вкладывать инвестиции. Конечно же, и цифры создают хорошую картину. Только в прошлом году число туристов, прибывших в страну, увеличилось примерно на пять тысяч. Уверен, что рост будет и в этом году. Поэтому и туристы пользуются хорошими дорогами и аэропортами. Вскоре у нас будут скоростные поезда, и ими будут пользоваться. В регионы страны будут приезжать больше туристов. Поэтому считаю, что для строительства отелей в регионах страны существуют хорошие бизнес-возможности, и частный сектор должен взять это на себя», - сказал глава государства.

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