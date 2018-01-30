Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане отсутствуют проблемы, связанные с развитием экономики

30 января 2018 04:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отсутствуют проблемы, связанные с развитием экономики, наше финансовое положение стабильное.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в заключительной речи на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы.

«Могу сказать, в целом, проблем, связанных с развитием экономики страны, нет. Наше финансовое положение стабильное, положительное. Международные структуры положительно оценивают реформы в Азербайджане. Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, международные рейтинговые агентства высоко оценивают проводимые у нас реформы. Всемирный экономический форум в Давосе удостоил Азербайджан 35-ого места в рейтинге конкурентоспособности. Занять 35-ое место в мировом масштабе и быть первыми на пространстве СНГ является большим достижением. По индексу инклюзивного развития Азербайджан занимает третье место среди развивающихся стран. В это списке приблизительно 80 стран. Хочу отметить и то, что и по этому показателю мы находимся на первом месте на пространстве СНГ», - добавил глава государства.

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