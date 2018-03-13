В Азербайджане более 1,3 млн человек получают трудовые пенсии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 1 318 446 человек получают трудовые пенсии.

Об этом во вторник на заседании коллегии Госфонда социальной защиты, посвященном итогам деятельности фонда в 2017 году и предстоящим задачам, сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Муслимов сказал, что из них 59,01 процента получают пенсии в связи с возрастом, 11,42 процента – в связи с потерей главы семьи, 29,57 процента получают трудовые пенсии по инвалидности.

"Согласно указам и распоряжениям, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым, с начала текущего года было обеспечено увеличение пенсий 1256 тысяч пенсионеров, социальной помощи 400 000 человек, в том числе членов семей, получающих адресную социальную помощь, а также с марта 2018 года было обеспечено увеличение различных пособий, заработной платы 846 000 человек", - сказал министр.

По его словам, увеличение социальных выплат в соответствие с курсом социального развития Президента Азербайджана Ильхама Алиева является наглядным подтверждением продолжения из года в год мер по усилению социальной защиты населения.

Муслимов сказал, что успешные реформы, проводимые под руководством главы государства в 2017 году, когда в мире, в частности в регионе, продолжались вызывающие беспокойство процессы, способствовали устойчивому экономическому развитию, новому прогрессу во всех сферах в Азербайджане.

«В то же время в соответствие с указанием Президента социальные программы продолжаются. Одной из таких программ является обеспечение ветеранов Карабахской войны и семей шехидов квартирами, в рамках которой в прошлом году 315 человек данной категории получили квартиры, в том числе 148 человек получили квартиры в новостройках, 167 человек – частные жилые дома. Таким образом, число инвалидов и семей шехидов, обеспеченных до сих пор квартирами по линии министерства, достигло 6,1 тысячи человек», - сказал Муслимов.

Министр отметил, что из года в год наблюдается рост пенсий.

«Среднемесячная пенсия в прошлом году выросла на 8,4 процента и на 1 января 2018 года составила 208,4 маната, в том числе среднемесячная пенсия по возрасту выросла на 9,3 процента и составила 233,61 маната», - сказал министр.

Муслимов подчеркнул, что доходы Госфонда социальной защиты в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились на 221,80 миллиона манатов, или на 6,98 процента, и составили 3399,84 миллиона манатов. Также Муслимов сказал, что поступления по взносам социального страхования от небюджетного сектора составили 64,2 процента, или 1340,76 миллиона манатов. Данный показатель по сравнению с 2016 годом вырос на 11,05 процента, или более чем на 133,38 миллиона манатов.

Министр сообщил, в 2017 году в целом во всех направлениях системы социального обеспечения были проведены целенаправленные работы, и добавил, что укрепление этой системы и повышение благосостояния социально уязвимых групп населения станут основной линией деятельности в текущем году.

На заседании выступил директор Госфонда социальной защиты при министерстве Закир Бабаев. Было отмечено, что в 2017 году расходы фонда составили 3464 миллиона манатов, из которых 3383,89 миллиона манатов, или 97,69 процента были направлены на выплаты населению. Расходы по трудовым пенсиям составили 3289,57 миллиона манатов, пособия, выплачиваемые за счет взносов обязательного государственного социального страхования, составили 94,32 миллиона манатов.

В прошлом году 1165 инвалидов получили возможность для отдыха, 1079 человек находились на полном обеспечении учреждений социального обслуживания фонда, были предоставлены социально-бытовые услуги надомуболее 11 тысячам одиноких пожилыхи инвалидов, на основе проектов, реализуемых по социальным заказам министерства,социальные услуги были предоставлены 4100 семьям с детьми.

На заседании были подробно обсуждены результаты работы по укреплению социальной защиты населения в 2017 году. Помимо положительных результатов были также обсуждены проблемы и недостатки в области оказания услуг населению, были приняты решения о применении дисциплинарных мер в отношении должностных лиц, которые не выполняли работу надлежащим образом, даны соответствующие поручения.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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