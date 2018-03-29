Азербайджан и Россия обеспечат бесперебойный пропуск на пограничных пунктах (ФОТО)

29 марта 2018 20:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Между сотрудниками Таможенного управления Хачмазского района Государственного таможенного комитета Азербайджана и Северокавказского таможенного управления России состоялась очередная рабочая встреча, говорится в четверг в сообщении госкомитета.

Она прошла на расположенном на российско-азербайджанской границе пограничном пункте пропуска "Самур" Таможенного управления Хачмазского района.

На встрече делегаций во главе с начальником Таможенного управления Хачмазского района Азером Мамедовым и начальником Таможенного управления Дагестана Русланом Яхъяевым было выражено удовлетворение существующим взаимодействием, подчеркнута важность предварительного обмена информацией, синхронизации процесса перехода через границу грузовых транспортных средств и увеличения усилий в других областях.

Стороны, в частности, обсудили интенсификацию процесса перехода через границу сельскохозяйственной продукции, оперативного устранения возникающих проблем при пересечении границы.

В конце встречи был подписан рабочий протокол между Азербайджаном и Россией по обеспечению бесперебойного пропуска на пограничных пунктах.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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