Shell: мировое потребление нефти сократится на 90% к 2070 году

29 марта 2018 19:33 (UTC+04:00)

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell опубликовала климатический план (сценарий) Sky, прописывающий действия, которые необходимо предпринять мировому сообществу для достижения целей Парижского соглашения. О публикации документа сообщает газета The Washington Post. Shell подчеркивает, что сценарий не содержит точных прогнозов, передает ТАСС.

Основная задача Парижского соглашения - сдержать рост мировой температуры в пределах 2°C относительно доиндустриальной эпохи. Согласно сценарию Sky, глобальное потребление нефти достигнет пика в середине 2020-х годов, начнет снижаться в 2030 году, упадет ниже нынешнего уровня в 2040 году и сократится на 90% к 2070 году. После 2040 года будет резко падать и потребление природного газа. К 2070 году объемы атомной генерации вырастут более чем втрое: до 1400 ГВт с 450 ГВт в 2020 году.

В документе прописано, что для реализации плана потребуется изменить потребительское мышление в пользу низкоуглеродных решений, принять меры по повышению энергоэффективности, ввести в 2020-е годы тарификацию выбросов парниковых газов во всех странах мира, достичь нулевого чистого показателя обезлесения и стремиться к дополнительному восстановлению лесов, построить 10 тыс. установок улавливания и хранения углерода. “Необходимы согласованные действия государств в области борьбы с климатическими изменениями и широкомасштабное внедрение новых прорывных технологий”, - говорится в тексте сценария. Правительства должны активно поощрять инвестиции в низкоуглеродные решения и поддерживать инновации.

По словам директора Института устойчивой энергетики при Бостонском университете Питера Фокс-Пеннера (Peter Fox-Penner), предлагаемый сценарий содержит основные элементы, необходимые для глобальной декарбонизации. Однако воплотить некоторые цели будет намного сложнее, чем другие: например, сократить выбросы ключевых промышленных процессов и сельскохозяйственного сектора. По словам Фокс-Пеннера, наибольшие сложности - не технологические, а политические и экономические.

Энергетический аналитик американской холдинговой компании Raymond James Павел Молчанов (Pavel Molchanov), отметил, что большинство описанных Shell технологий, за исключением улавливания углерода, уже коммерчески жизнеспособны. “Некоторые из них широко используются, а другие (к примеру, водородный транспорт) находятся на ранних стадиях внедрения”, - сказал эксперт. Однако специалист сомневается в том, что план Sky повлияет на инвестиционные решения - по причине отдаленности сроков.

Согласно данным за 2017 год, Shell производила 3,7 млн баррелей нефтяного эквивалента в день, что делает ее одной из крупнейших нефтяных компаний мира. В ноябре, как сообщает The New York Times, Shell заявила, что сократит углеродные выбросы на 20% к 2035 году и вполовину к середине века. Для этого она увеличит добычу природного газа, поскольку при его сжигании выбрасывается меньше CO2, чем от нефти и газа. Кроме того, с 2018 по 2020 годы Shell будет направлять до $2 млрд ежегодных инвестиций на развитие ВИЭ. В октябре она приобрела компанию NewMotion, владеющую крупнейшей в Европе сетью зарядных станций для электромобилей. Shell также развивает технологии улавливания и хранения углерода. Ее установка Quest, расположенная по соседству с канадским Эдмонтоном, за первые два года работы уловила 2 млн т CO2. Второй проект реализуется на газовом месторождении Горгон (Gorgon) на северо-западе Австралии.

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