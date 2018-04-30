В Баку трое граждан арестованы за продажу безакцизных товаров

БАКУ /Trend/ - Департамент предварительных расследований налоговых преступлений при министерстве по налогам осуществил налоговые проверки в 15 объектах в Баку, занимающихся реализацией алкогольной и табачной продукции, говорится в сообщении министерства, распространенном в понедельник.
В ходе проверок выявлены случаи массовой продажи безакцизных товаров, а также товаров с фальшивыми акцизами.
Все выявленные поддельные товары были конфискованы.
Кроме того, решением Ясамальского суда в отношении трех граждан было возбуждено уголовное дело по ст. 213-1 УК Азербайджана и была избрана мера пресечения в виде ареста.
Отмечается, что эти лица и ранее привлекались к ответственности за подобные правонарушения.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.