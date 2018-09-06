Министерство рассказало о новшествах для налогоплательщиков в Азербайджане

6 сентября 2018 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство по налогам Азербайджана будет заполнять первые версии налоговых деклараций вместо налогоплательщиков и отправлить их на утверждение самим налогоплательщикам.

Об этом в четверг сказал глава отдела информационной безопасности департамента цифрового налогового администрирования министерства по налогам Агшин Меджидов.

«В настоящее время налоговые декларации заполняют сами налогоплательщики и затем предоставляют их министерству. Однако при заполнении деклараций налогоплательщики сталкиваются с определенными трудностями», - отметил Меджидов, добавив, что в этой связи ведутся работы по модернизации межведомственной электронной системы интеграции.

По его словам, также планируется упростить отправку электронных счет-фактур: «В настоящее время существуют определенные сложности в составлении электронных счет-фактур. В связи с этим планируется усовершенствовать информационную систему министерства, уделить особое внимание дизайну пользовательского интерфейса и упростить отправку электронных счет-фактур».

Меджидов добавил, что в рамках более широкого использования цифровых технологиий министерство планирует создать онлайн кассовые аппараты. Сегодня процесс отправки информации от контрольно-кассовых аппаратов в систему минналогов осуществляется в оффлайн-режиме.

«Обмен информацией между информационной системой министерства и онлайн кассовым аппаратом будет осуществляться в онлайн режиме. В результате, данные об операциях налогоплательщика в системе министерства будут более точными, и повысится прозрачность в бухгалтерии по продажам. Кроме этого, планируется пересмотреть технические требования по кассовым аппаратам», - сказал Меджидов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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