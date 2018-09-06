Идет реконструкция системы электроснабжения Сумгайытской пассажирской станции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Идет реконструкция системы электроснабжения Сумгайытской пассажирской станции, говорится в четверг в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

Согласно сообщению, продолжаются работы в соответствии с подписанным в марте этого года Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О мерах по подготовке проектно-сметной документации, капитальному ремонту и строительству Бакинской пригородной железнодорожной линии». На данный момент работы ведутся по ряду направлений.

ООО «Капитальный ремонт» Департамента инфраструктуры обновляет систему электроснабжения на кольцевой дороге Баку-Сумгайыт-Баку.

По словам начальника ООО «Капитальный ремонт» Аббаса Гамбарова, на данный момент реконструируется система электроснабжения Сумгайытской пассажирской станции. Здесь смонтированы 20 новых ригелей и установлены 20 опор.

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