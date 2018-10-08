В Азербайджане более 230 человек привлечены к оплачиваемым общественным работам

БАКУ /Trend/ - Центры занятости Госслужбы занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в сентябре привлекли к оплачиваемым общественным работам 238 ищущих работу и безработных граждан, говорится в понедельник в сообщении министерства.

Зарплата 44 лицам выплачивалась центрами занятости, 194 человек получали зарплату от предприятий.

К оплачиваемым общественным работам в Нахчыванской АР было привлечено 50 человек, 15 человек - в Низаминском районе Гянджи, три человека - Агстафинском районе, 10 человек – Дашкесанском районе, 16 человек – Газахском, 10 человек – Гахском, четыре человека – Габалинском, 12 человек – Ходжавендском, 44 человека – Шамахинском районе.

К оплачиваемым общественным работам относятся работа, не требующая начальной профессиональной подготовки и проводимая с целью временной занятости безработных.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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