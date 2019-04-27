В Азербайджане программами активной занятости воспользовались свыше 68 тысяч человек

27 апреля 2019 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С января по март текущего года, программами активной занятости, реализованными Госслужбой занятости при минтруда и соцзащиты населения, воспользовались более 68 тысяч человек, из которых были трудоустроены около 34 тысяч человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

Более 1000 участников были привлечены к программе самозанятости, 212 человек – к курсам по профессиональной подготовке по специальностям и дополнительным образовательным курсам, были также даны рекомендации почти 33 тысячам представителей молодежи.

Также в первом квартале этого года в ряде вузов были проведены мероприятия по активной занятости под девизом «Первый шаг в карьере». В течение года такие мероприятия планируется провести в более, чем десяти вузах, а со следующего месяца в регионах республики начнутся ярмарки труда.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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