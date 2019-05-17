До 2025 года в Азербайджане будет создан 31 центр DOST (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегации различных стран, находящиеся в Азербайджане для участия в Региональном форуме социальной защиты ISSA (Международная ассоциация социального обеспечения) для Европы, побывали в Агентстве по устойчивому и оперативному социальному обеспечению (DOST), созданному при министерстве труда и социальной защиты, и в первом центре DOST, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минтруда.

Министр Сахиль Бабаев проинформировал гостей об Агентстве DOST, подчеркнул, что оно было создано указом Президента Ильхама Алиева от девятого августа 2018 года для повышения качества услуг в сферах труда, занятости, социальной защиты, инвалидности, реабилитации.

Проект DOST, реализуемый по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, предусматривает оперативное и прозрачное предоставление государственных социальных услуг с единой платформы, «единого окна» по принципу удобства для граждан.

Бабаев отметил, что в первом центре будет представлено 126 видов услуг, и в 2019-2025 годы в Баку и регионах страны планируется создать 31 центр DOST, услуги которых охватят 2,8 миллиона человек.

Гости ознакомились с работой таких услуг как «пенсии и соцстрахование», «инвалидность, медицинская экспертиза и протезно-ортопедическое обеспечение», «услуги занятости», «социальные пособия и пенсии», «социальные услуги и вопросы усыновления», «трудовые отношения», «социально-правовые, социально-педагогические, социально-психологические, социально-бытовые услуги», банковские и нотариальные услуги» и других услуг, высоко оценили проект Азербайджана DOST как важное инновационное новшество и новый успешный опыт в социальной сфере.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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