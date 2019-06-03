В Азербайджане на аукцион будет выставлено 85 объектов госимущества (ФОТО)

3 июня 2019 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Второго июля в Азербайджане состоится очередной аукцион, в котором на продажу будет вынесено 85 объектов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госкомитет по вопросам имущества.

Из них 19 - акционерные общества, 37 - малые государственные предприятия, 12 - неиспользуемые нежилые площади, 16 – транспортные средства и одно недостроенное строение.

Из вынесенных на приватизацию объектов 15 относятся к сфере обслуживания, пять к промышленности, одно – к сфере здравоохранения, остальные охватывают сельскохозяйственную и ремонтную сферы.

На приватизацию также вынесен Шамкирский филиал завода холодильников «Чинар».

Пять неиспользуемых нежилых площадей находится в Баку, остальные - в других городах и районах республики.

Среди акционерных обществ в аукционе предприятия сфер хлопководства, птицеводства, транспорта, строительства, ремонта, торговли, производства, переработки и т.д.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обед с миллиардером Баффетом купили на аукционе за $4,57 млн
В мире 2 июня 05:50
На аукционе в Канаде не нашлось покупателя на картину Матисса "Женщина сидит на балконе"
Другие страны 30 мая 10:32
Госкоимущества Азербайджана проведет очередной аукцион (ФОТО)
Экономика 29 мая 16:19
На аукционе в США за $1,3 млн продан ноутбук с самыми опасными компьютерными вирусами
Другие страны 29 мая 11:12
Цены на евробонды Узбекистана растут, доходность снижается
Финансы 23 мая 18:58
В Азербайджане предлагается система электронного аукциона по продаже залогового имущества
Финансы 22 мая 15:33
Лента новостей
В Иране назвали торговую войну США и Китая международным вызовом
Другие страны 16:57
Исламский мир нуждается в новом видении – экс-премьер Турции
Турция 16:52
На двух станциях Бакметрополитена установлены новые вентиляционные системы
Общество 16:46
В Азербайджане будут функционировать около 200 центров социальных услуг (ФОТО)
Общество 16:33
Наслаждайтесь свободой общения с Azercell!
ИКТ 16:30
Катар примет два следующих клубных чемпионата мира по футболу
Другие страны 16:30
Каспийские этюды в столице Азербайджана (ФОТО)
Культура 16:27
Азербайджанская Лига Смеха представила свой гимн и зажигательный клип (ВИДЕО)
Культура 16:25
В Казахстане продолжается работа по обеспечению сел газом
Бизнес 16:23