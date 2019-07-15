Агентство по развитию МСБ Азербайджана и ПРООН обсудили перспективы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - В Агентстве по развитию малого и среднего бизнесе (МСБ) состоялась встреча с представителем Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Алессандро Фракассети, сообщает в понедельник Trend.

В ходе встречи председатель правления Агентства Орхан Мамедов проинформировал о деятельности Агентства по развитию микро-, малого и среднего предпринимательства, улучшению бизнес-среды в стране, формирования новых деловых возможностей для предпринимателей, расширении их выхода к различным механизмам поддержки, участия в программах и стратегических инициативах, реализуемых в рамках государственного и частного партнерства.

В свою очередь Фракассети рассказал о проектах, осуществляемых ПРООН на международном уровне и в Азербайджане, отметил важность роли частного сектора в реализации «Целей устойчивого развития».

Глава представительства ПРООН добавил, что представляемая им структура заинтересована в реализации совместных проектов по направлениям Агентства, в частности, в сфере повышения умений и знаний предпринимателей, расширения возможностей для участия в бизнесе молодежи, женщин и инвалидов в регионах Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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