В Азербайджане стартует проект по предотвращению заболеваний животных

17 июля 2019 13:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), с целью совершенствования контроля над заболеваниями животных, начало реализацию нового проекта.

Как сообщает в среду Trend, целью проекта является увеличение потенциала соответствующих структур для предотвращения, диагностики и раннего установления эндемических и экзотических трансграничных заболеваний животных.

На церемонии презентации участвовали председатель АПБ Гошгар Тахмазли, руководитель офиса партнерства и координации ФАО Мелек Чакмак, а также представители министерства сельского хозяйства, соответствующих международных и местных организаций.

В рамках проекта, призванного внести значительный вклад в дело охраны здоровья людей и животных, пищевую безопасность и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сотрудники Национальной референс-лаборатории и шести региональных тестовых лабораторий, а также ветеринары ряда государственных и частных структур будет привлечены к реализации программы обучения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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