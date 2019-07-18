Азербайджанские фермеры получат субсидии через Электронную сельскохозяйственную систему

ШЕКИ /Trend/ - В рамках инфотура, организованного в Шеки Государственной аграрной торговой компанией при министерстве сельского хозяйства Азербайджана, группа журналистов посетила Шекинский государственный центр аграрного развития, сообщает в четверг Trend.

Председатель Шекинского государственного центра аграрного развития Мехман Юсифов сказал, что в Шеки более 10 тысяч фермеров прошли регистрацию в Электронной сельскохозяйственно-информационной системе: «Для каждого фермера открыт отдельный фермерский кабинет. Вместе с этим каждый месяц проводятся тренинги по просвещению фермеров в сферах растениеводства, животноводства и других направлениях».

Напомним, что со следующего года по Электронной сельскохозяйственно-информационной системе будут выдаваться субсидии.

В электронном кабинете будет отражаться информация о земельных участках фермеров, прошедших регистрацию в системе, и другая информация.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.