В Азербайджане продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры

БАКУ/Trend/ - Продолжается строительство автомобильной дороги местного значения Гушчу-Човдар-Чайкенд, которая начинается на 27-ом километре трассы Гянджа-Дашкесан. Протяженность дороги, относящейся к четвертой технической категории, составляет 24,9 километра.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, в результате продолжительной эксплуатации без капитального ремонта, в среднем 1220 метров дороги пришло в негодное состояние, на всей ее протяженности образовались выбоины и лунки, кюветы полностью заполнены. Для восстановления нормативной ширины в некоторых местах дороги потребовалось выемка придорожной горной породы. Кроме этого, возникла необходимость замены части водоотводных труб.

В настоящее время дорога шириной шесть метров реконструируется в соответствии с четвертой технической категорией и будет состоять из двух полос. Согласно строительному проекту, на всем протяжении дороги заново укладывается новая дорожная основа шириной 10 метров. В необходимых местах непригодный грунт выкапывается, неровности заполняются новым грунтом и утрамбовываются.

В местах, где готова дорожная основа, начаты работы по укладке двухслойного асфальтобетонного покрытия. Эти работы осуществляются на площади 250 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, монтируются дорожные плечи, кюветы.

В рамках проекта предусмотрен ремонт двух автомобильных мостов, двух прямоугольных водоотводов, установка 288 погонных метров новых водоотводных железобетонных труб.

На завершающем этапе проекта планируется строительство шести автобусных остановок, установка 208 дорожных знаков и информационных табло, 50 указателей километража, 420 сигнальных опор, а также работа по нанесению разметки. В ближайшем времени намечается завершение работ и ввод дороги в эксплуатацию.

Дорога Гушчу-Човдар-Чайкенд объединяет шесть населенных пункта с общим количеством населения более трех тысяч человек. Реконструкция дороги улучшит транспортное сообщение между селами, а также послужит развитию сельского хозяйства и туризма в окрестностях, что положительно скажется на благосостоянии местного населения.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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