При поддержке Фонда Гейдара Алиева впервые в Азербайджане пройдет фестиваль винограда и вина

БАКУ /Trend/ - В селе Мейсари Шамахинского района 30-31 августа пройдет Азербайджанский фестиваль винограда и вина, сообщает во вторник Trend.

Мероприятие будет организовано на территории комплекса виноградарства и виноделия ООО "Ширван шараблары".

Фестиваль проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева и совместной организации министерства сельского хозяйства, исполнительной власти Шамахинского района, Общественного объединения «Региональное развитие», Государственного агентства по туризму и Азербайджанского национального музея ковра.

Проект нацелен на поощрение местного производства винограда и вина, рост экспортного потенциала винной продукции, донесение до широкой общественности истории виноделия в Азербайджане.

В дни фестиваля будут организованы различные просветительские и развлекательные мероприятия, посвященные темам выращивания винограда и виноделия, туристического потенциала страны.

30 августа состоится открытие фестиваля, гостям будет представлена музыкальная программа. Будет организован парад с участием танцоров и нагаристов, а также оркестра духовых инструментов, фигур и кукол, являющихся эмблемами фестиваля. Гостей будут встречать связанные с виноделием различные персонажи в красочных нарядах.

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