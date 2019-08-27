При поддержке Фонда Гейдара Алиева впервые в Азербайджане пройдет фестиваль винограда и вина

27 августа 2019 13:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В селе Мейсари Шамахинского района 30-31 августа пройдет Азербайджанский фестиваль винограда и вина, сообщает во вторник Trend.

Мероприятие будет организовано на территории комплекса виноградарства и виноделия ООО "Ширван шараблары".

Фестиваль проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева и совместной организации министерства сельского хозяйства, исполнительной власти Шамахинского района, Общественного объединения «Региональное развитие», Государственного агентства по туризму и Азербайджанского национального музея ковра.

Проект нацелен на поощрение местного производства винограда и вина, рост экспортного потенциала винной продукции, донесение до широкой общественности истории виноделия в Азербайджане.

В дни фестиваля будут организованы различные просветительские и развлекательные мероприятия, посвященные темам выращивания винограда и виноделия, туристического потенциала страны.

30 августа состоится открытие фестиваля, гостям будет представлена музыкальная программа. Будет организован парад с участием танцоров и нагаристов, а также оркестра духовых инструментов, фигур и кукол, являющихся эмблемами фестиваля. Гостей будут встречать связанные с виноделием различные персонажи в красочных нарядах.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
Экономика 23 августа 11:46
Замминистра: В прошлом году в Азербайджане было сдано 44 тонны крови
Общество 22 августа 13:13
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках проектов Фонда посетила ряд медицинских учреждений Баку (ФОТО)
Политика 20 августа 23:26
Азербайджан начнет экспорт вина в Беларусь
Бизнес 20 августа 10:52
Азербайджанский производитель вина приступит к экспорту в соседнюю страну
Бизнес 19 августа 17:10
Шекинский винный завод подписал контракт о поставках алкогольной продукции в Европу
Бизнес 19 августа 16:24
Лента новостей
Торговая война не остановила рост инвестиций США в Китай
Другие страны 14:00
Начались собеседования в рамках конкурса по приему на работу на вакантные места в школы Баку
Общество 13:51
Активы азербайджанского ЗАО «İnternational» выросли в полтора раза
Финансы 13:42
В воинском объединении ВС Азербайджана прошли учебно-методические сборы (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 13:42
Азербайджан и Австралия намерены увеличить турпоток
Бизнес 13:41
Две небанковские кредитные организации получили лицензию
Финансы 13:35
В Азербайджанской Армии начались соревнования по ориентированию (ФОТО)
Политика 13:35
Завтра утром в Баку возможен кратковременный дождь
Общество 13:34
МИД КНР подтвердил информацию о предъявлении австралийскому писателю обвинений в шпионаже
Другие страны 13:21