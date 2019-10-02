Причины подорожания жилья в Баку

2 октября 2019 20:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку увеличились цены как на рынке вторичного, так и первичного жилья как за последний месяц, так и в течение года.

Об этом сказал генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в сфере недвижимости Нусрат Ибрагимов. По его словам рост цен на рынке вторичного жилья в августе составил 0,73 процента, а в течение года 2,23 процента. А на рынке первичного, рост составил 2,36 и 10,45 процента соответственно.

По словам эксперта, повышение цен носит сезонный характер

"Обычно рост цен в конце лета, в начале осени неизбежен. С другой стороны на рынке сократился портфель предложения, в то же время, наблюдается спад в строительстве новых квартир. А уменьшение портфеля предложений влияет на цены", - сказал Ибрагимов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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