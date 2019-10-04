Агентство по развитию МСБ Азербайджана поощряет бизнес-сотрудничество между предпринимателями (ФОТО)

4 октября 2019 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана регулярно информирует предпринимателей в рамках различных мероприятий, тренингов и семинаров о возможностях и пользе сотрудничества для развития бизнес-партнерства между субъектами микро, малого и среднего предпринимательства, сообщает в пятницу Trend.

Кроме того, Агентство оказывает информационные и консультационные услуги субъектам МСБ о кластеризации, возможностях использования действующих промышленных парков и кварталов.

Для поощрения бизнес-сотрудничества очередной такой тренинг при поддержке Агентства МСБ был организован на тему «Общий бизнес».

В тренинге «Расширение возможностей выхода малого и среднего предпринимательства в регионах к альтернативным финансовым источникам», реализуемом общественным объединением по изучению экономических ресурсов при финансовой поддержке Совета господдержки НПО при Президенте Азербайджана, участвовали представители государственных и частных структур.

На тренинге до сведения участников мероприятия были доведены такие вопросы, как развитие предпринимательского мышления, умения и навыков в этом направлении, развитие бизнес-партнерства и его роль в повышении конкурентоспособности субъектов МСБ, успехи, приносимые общим бизнесом, а также факторы, которые могут привести к неудачам, подготовка документа о взаимопонимании между партнерами по бизнесу, возложенные на них налоговые обязанности и др.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов )

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  • Агентство по развитию МСБ Азербайджана поощряет бизнес-сотрудничество между предпринимателями (ФОТО)
  • Агентство по развитию МСБ Азербайджана поощряет бизнес-сотрудничество между предпринимателями (ФОТО)
  • Агентство по развитию МСБ Азербайджана поощряет бизнес-сотрудничество между предпринимателями (ФОТО)
  • Агентство по развитию МСБ Азербайджана поощряет бизнес-сотрудничество между предпринимателями (ФОТО)
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