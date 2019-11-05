Самир Шарифов: В госбюджете Азербайджана на 2020 г. будет существенный рост в социальной сфере

5 ноября 2019 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с улучшением социального обеспечения населения Президент Ильхам Алиев предпринял ряд важных шагов. Эти работы будут продолжены и в 2020 году.

Об этом министр финансов Самир Шарифов сказал в ходе сегодняшнего обсуждения государственного бюджета Азербайджана на 2020 год в Милли Меджлисе (парламенте), сообщает во вторник Trend.

Министр отметил, что в следующем году в бюджете будет заложен существенный рост расходной части, связанный с социальным обеспечением.

«В 2020 году ожидается повышение заработной платы, включая и организации, финансируемые из государственного бюджета», - отметил министр.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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