Глава Центробанка Азербайджана о курсе маната

БАКУ/Trend/ - Председатель Центрального банка Эльман Рустамов внес ясность в вопрос о курсе маната.

В ходе сегодняшнего обсуждения законопроекта госбюджета Азербайджана на 2020 год, в Милли Меджлисе (парламент) Эльман Рустамов отметил, что в следующем году главной задачей поставлено обеспечение макроэкономической стабильности, сообщает во вторник Trend.

Он добавил, что и в следующем году стабильность цен и устойчивость курса маната будет в центре внимания: «Уже третий год как стабильно соотношение маната к иностранной валюте».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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