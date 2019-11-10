Самолет АЗАЛ совершил вынужденную посадку в Гяндже

10 ноября 2019 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Баку (сильный туман), капитан воздушного судна рейса AZAL Нью-Йорк - Баку принял решение совершить посадку в аэропорту Гянджи, передает Trend.

Самолет Boeing 787 Dreamliner благополучно приземлился в аэропорту Гянджи в 07:33 по местному времени.

Пассажиры рейса были размещены в терминале аэропорта, им были предоставлены питание и напитки.

После улучшения погодных условий самолет вылетел из Гянджи в Баку в 10:01 по бакинскому времени и в 10:37 приземлился в Баку.

Отметим, что сильный туман также привел к некоторым задержкам рейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев. В настоящее время бакинский аэропорт работает в штатном режиме

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