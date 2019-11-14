Изменен состав коллегии министерства финансов Азербайджана

14 ноября 2019 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров вынес решение об изменении состава коллегии министерства финансов Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим изменено решение Кабмина «О составе коллегии министерства финансов» от 11 августа 2016 года № 300.

Согласно решению, коллегия будет состоять из 13 членов.

Председателем коллегии станет министр финансов, а членами – заместители министра, руководитель аппарата, заместитель руководителя аппарата, начальник Государственной службы финансового контроля, директор Государственного агентства казначейства, директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами, заведующий отделом бюджета, заведующий отделом политики налогов и доходов, начальник Главного финансового управления по Баку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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