В Азербайджане определяется размер страховых премий по ОМС

БАКУ/Trend/ - Поправки в закон "О медицинском страховании" в связи с осуществлением в Азербайджане обязательного медицинского страхования вынесены на обсуждение в сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает в среду Trend, председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов сообщил, что в связи с применением в Азербайджане обязательного медицинского страхования, уже долгое время как осуществляется соответствующая работа, реализуются пилотные проекты, в том числе изучается передовой опыт мировых стран. Он отметил, что обязательное медицинское страхование очень большая социальная программа.

Согласно поправкам, которые предложены в рамках обсуждения законопроекта, страховые премии по обязательному медицинскому страхованию предложено установить в нижеследующем размере:

- в отношении страхователей не относящихся к нефтегазовой сфере и занятых в частном секторе - с применением коэффициента 0,5 процента к части, превышающей 8000 манатов заработной платы сотрудника – один процент от суммы до 8000 манатов от фонда оплаты труда (включая 8000 манатов) в 2020 году, с 2021 года - два процента;

- в отношении застрахованных, не относящихся к нефтегазовой сфере и занятых в частном секторе - с применением коэффициента 0,5 процента к части, превышающей 8000 манатов заработной платы сотрудника – один процент от суммы до 8000 манатов от заработной платы (включая 8000 манатов) в 2020 году, с 2021 года - два процента;

- в отношении страхователей относящихся к нефтегазовой сфере и занятых в государственном секторе - с применением коэффициента 0,5 процента к части, превышающей 8000 манатов (включая 8000 манатов) – два процента от суммы до 8000 манатов от фонда оплаты труда;

- в отношении застрахованных, относящихся к нефтегазовой сфере и занятых в государственном секторе - с применением коэффициента 0,5 процента к части, превышающей 8000 манатов заработной платы сотрудника – два процента от суммы до 8000 манатов от заработной платы.

Также, согласно соответствующей статье закона, премии для страхователей, предусмотренных статьей 15-2.3. этого закона устанавливается в размере 90 манатов на человека ежегодно, а по застрахованным, предусмотренным статьей 15-2.3.4 – четыре процента от минимальной месячной зарплаты.

Премии для застрахованных, предусмотренных статьей 15-2.3.5, установлены в размере двух процентов от части доходов до 8000 манатов (включая 8000 манатов) и один процент от части доходов, превышающей 8000 манатов.

Страховые премии для застрахованных, предусмотренных статьей 15-2.3.6 с 2023 года установлены в размере 48 процентов от суммы минимальной заработной платы.

Поправки обсуждаются в Милли Меджлисе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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