В Азербайджане установлена норма выделения жилплощади государственного жилфонда

БАКУ/Trend/ - Установлены нормы выделения жилой площади государственного жилищного фонда на основании договора социальной аренды.

Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в пятницу Trend.

В соответствии с решением "Об установлении выделения нормы жилой площади государственного жилищного фонда на основании договора социальной аренды", норма жилой площади государственного жилищного фонда на основании договора социальной аренды установлена в размере 16 квадратных метров, в зависимости от уровня обеспечения жилыми участками государственного жилищного фонда, предоставленных на основании договоров социальной аренды, полученных по административно-территориальным единицам Азербайджана и других факторов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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