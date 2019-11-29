В Азербайджане установлена норма выделения жилплощади государственного жилфонда

29 ноября 2019 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Установлены нормы выделения жилой площади государственного жилищного фонда на основании договора социальной аренды.

Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в пятницу Trend.

В соответствии с решением "Об установлении выделения нормы жилой площади государственного жилищного фонда на основании договора социальной аренды", норма жилой площади государственного жилищного фонда на основании договора социальной аренды установлена в размере 16 квадратных метров, в зависимости от уровня обеспечения жилыми участками государственного жилищного фонда, предоставленных на основании договоров социальной аренды, полученных по административно-территориальным единицам Азербайджана и других факторов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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