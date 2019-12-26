В Азербайджане выросло производство компьютеров

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре в сфере производства компьютеров, электронных и оптических устройств, электрического оборудования в Азербайджане произведено продукции на 239,3 миллиона долларов.

Как сообщает Trend, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство компьютеров, электронных и оптических устройств выросло на 37,7 процента, а производство электрического оборудования - на 1,2 процента.

По сравнению с отчетным периодом прошлого года производство устройств и аппаратов для регулирования и управления выросло на 39,5 процента, бытовых холодильников - на 20 процентов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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