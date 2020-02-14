Агентство по развитию МСБ Азербайджана обсудило расширение сотрудничества с Венгрией (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках проведенного в Будапеште VII заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) встретились с соответствующими структурами Венгрии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

На встрече председателя правления Агентства Орхана Мамедова с генеральным исполнительным директором Агентства по поощрению импорта Венгрии (HEPA) Баласом Хендричем обсуждались вопросы по проведению совместных мероприятий, механизмы методологии и финансирования рыночных исследований для занимающихся экспортом субъектов МСБ, сотрудничеству между субъектами МСБ в сфере сельского хозяйства, промышленности, ИКТ и здравоохранения, подготовке Плана совместных мер и визиту делегации HEPA в Баку.

Отметим, что на бизнес-форуме, организованном в рамках VII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств в 2019 году в Баку, между Агентством и HEPA был подписан меморандум о сотрудничестве.

На встрече президента Торгово-промышленной палаты Венгрии Атиллы Галамбоса и представителей Агентства была предоставлена информация о деятельности Агентства, проведен обмен мнениями по организации совместных мероприятий и миссий, созданию единой платформы для развития сотрудничества между субъектами МСБ двух стран, созданию совместных предприятий с венгерскими компаниями в сфере сельского хозяйства и продовольственной промышленности. Венгерские компании были приглашены в Азербайджан для активного использования благоприятной инвестиционной среды страны.

В рамках заседания в повестку дня были включены вопросы по расширению сотрудничества между субъектами МСБ и соответствующими структурами двух стран.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова).