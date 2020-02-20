В Бакинской Высшей Школе Нефти прошли дискуссии на тему «Женщины и инженерия» (ФОТО)

БАКУ/Trend - В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась церемония презентации Программы интегрированного менторинга. Мероприятие было организовано БВШН совместно с движением Wing (Woman in Engineering – Женщины в инженерной сфере). На церемонии выступили ректор БВШН Эльмар Гасымов и руководитель Wing Вусаля Казимова.

На мероприятии также были проведены панельные дискуссии с экспертами по теме «Женщины и инженерия».

Открывая церемонию вступительной речью В. Казимова отметила, что не много девушек желают построить карьеру в сфере STEM и компьютерных наук. Она сообщила, что будет установлен новый формат сотрудничества между школьницами, студентками и инженерами известных инженерных компаний, основанный на принципе цепного обучения «учись-обучай». В. Казимова подчеркнула, что Wing тоже примет участие в важной работе, проводимой в нашей стране в сфере подготовки женского персонала.

Выступая на церемонии, ректор БВШН Эльмар Гасымов рассказал о важности мероприятия с точки зрения обмена полезным опытом и поощрения девушек к обучению инженерным специальностям. Э. Гасымов подчеркнул, что количество девушек, проявляющих интерес к этой сфере, растет из года в год.

«Среди студентов, набравших самые высокие балы на вступительных экзаменах в БВШН и удостоившихся Президентской стипендии за это, было немало девушек», - добавил он.

Среди выступивших на панельных сессиях были учредитель STEM Education Azerbaijan Джейхун Джаббаров; руководитель проекта STEAM Azerbaijan, сотрудник Института образования Играр Назаров; начальник отдела BP Нигяр Джалилова; технический директор Engineering For Kids Azerbaijan Марио Кайседо; Директор по исследованиям Программы развития ООН Лейла Сейидзаде; эксперт по инновационным технологиям и процессам Шабнам Мамедова.

В панельных дискуссиях была отмечена необходимость поощрения интереса молодых парней и девушек к различным предметным областям и важная роль социальных факторов в формировании выбора. Участники дискуссий также отметили, что образовательная политика должна способствовать повышению уверенности девушек в себе и развитию у них навыков, необходимых для того, чтобы стать инженерами.

В дискуссиях приняли активное участие директора школ, преподаватели и студенты из разных вузов.