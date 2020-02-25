БАКУ /Trend/ - Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и мэрия Рима будут сотрудничать в сфере охраны и консервации памятников, сообщили во вторник Trend в пресс-службе Управления.

Было отмечено, что в рамках недавнего государственного визита Президента Ильхама Алиева в Италию состоялась встреча с мэром Рима Вирджинией Раджи, и после встречи была подписана Декларация о сотрудничестве между Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и мэрией Рима.

Декларация нацелена на налаживание отношений сотрудничества между двумя историческими городами, где много исторических и культурных памятников, включенных в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, осуществление совместной работы в сфере охраны и консервации памятников и обмен опытом.

В Управлении подчеркнули, что это первый подписанный ими подобный документ: «В настоящее время ведутся переговоры по подписанию документов о сотрудничестве с несколькими городами мира, имеющими древнее историческое и культурное наследие, что создает более широкие возможности для пропаганды Ичеришехер и национально-культурного наследия Азербайджана в целом».

Напомним, что в рамках государственного визита в Италию 21 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с мэром города Рим Вирджинией Раджи. С участием главы государства состоялась церемония подписания Декларации о сотрудничестве между Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и мэрией города Рим. Документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и мэр города Рим Вирджиния Раджи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)