Ассоциация Банков Азербайджана (АВА) организовала мероприятие на тему "Женщины в технологиях"

БАКУ/Trend - Ассоциация Банков Азербайджана (АВА) шестого марта 2020 года в отеле Hyatt Regency (зал "Баку") проводит семинар на тему "Женщины в технологиях", сообщает Trend с мероприятия.

В семинаре принимают участие сотрудницы ведущих банков, операторов платёжных систем и технологических организаций Азербайджана - PASHА Bank, Unibank, Bank Respublika, Xalqbank, Kapitalbank, VTB Bank, PAYNET, Azercell, Femmes Digitales, Agile Azerbaijan Community и других компаний.

С приветственной речью и поздравлениями выступил исполнительный директор АВА Юнус Абдулов. Отметим, что модератором мероприятия является Имран Багиров - компания "Технополис".

На мероприятии с интересными докладами на темы о роли и участии женщин в различных сферах бизнеса и по гендерной проблематике выступили Сабина Гурбанова (PASHА Bank), Хавер Бабазаде (Azercell), Нармина Гусейнзаде (Agile cimmunity), Шихла Мамедова (Femmes Digitales) и другие докладчики.

В центре обсуждения были вопросы связанные с возможностями карьерного роста женщин в Азербайджане, о том, с какими проблемами сталкиваются женщины при развитии своей карьеры, какие факторы обуславливают развитие женского предпринимательства и другие темы.

Автор: Юсиф Агаев.