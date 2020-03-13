Самир Шарифов: Командировочные расходы бюджетных организаций будут сокращены
БАКУ/Trend/ - Министр финансов Самир Шарифов прокомментировал, как эпидемия коронавируса повлияет на госбюджет Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.
Министр отметил, что командировочные расходы бюджетных организаций будут сокращены.
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