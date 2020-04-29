Азербайджанским шелководам роздано 20 тысяч коробок промышленных личинок гибридного шелкопряда (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на Гахской станции племенного шелководства фермерам роздано 20 тысяч коробок промышленных личинок (грена) гибридного шелкопряда, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

В мероприятии принимали участие ответственные лица министерства, представители Исполнительной власти Гахского района, руководители Государственных центров аграрного развития 8 районов.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов отметил, что в этом году впервые на Гахской станции племенного шелководства было произведено 5 тысяч коробок личинок шелкопряда (146 кг). Со следующего года планируется увеличить производство личинок шелкопряда местного производства. В сравнении с прошлым годом увеличилось и число шелководов. В текущем году личинки шелкопряда будут безвозмездно розданы 6000 шелководов в 40 районах. Также для шелководов и сотрудников Государственных центров аграрного развития 40 районов были проведены тренинги. Думаем, что благодаря поддерживающим и поощряющим мерам, осуществляемым государством, а также проводимым работам с целью развития шелководства и коконоводства, в этом году урожай будет высоким».

Процесс раздачи промышленных личинок гибридного шелкопряда планируется завершить до первой декады мая.

Отметим, что в этом сезоне впервые в Бейлаганском и Самухском районах, по 50 коробок в каждом, будут выращиваться коконы тутового шелкопряда.

Напомним, что ООО «АзерИпек» закупает килограмм кокона-сырца у шелководов по 4 маната, а государство выплачивает им субсидии в размере 5 манатов за каждый килограмм.

Затем министр сельского хозяйства Инам Керимов осмотрели зерновые и табачные участки в Гахском и Шекинском районах, камеры для сушки табака, фруктовые сады, и буйволиное хозяйство «Дашуз» ООО Производственного и перерабатывающего объединения «Азераграр» в Шекинском районе.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )