Назначен новый член Наблюдательного совета SOFAZ

БАКУ/Trend/ - Членом Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOFAZ), представляющим Милли Меджлис Азербайджана, был назначен заместитель председателя парламента Адиль Алиев, сообщает Trend со ссылкой на SOFAZ.

Он является депутатом Милли Меджлиса III, IV, V и VI созывов и 10 марта 2020 года избран заместителем председателя парламента, а также председателем Комитета молодежи и спорта. Руководитель делегации Милли Меджлиса в Межпарламентском союзе, руководитель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Казахстан. С 2009 года - заместитель председателя Комитета обороны и безопасности СНГ. Ранее занимал различные должности в органах внутренних дел Азербайджана.

Отметим, что согласно Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от девятого декабря 2019 года был утвержден новый состав Наблюдательного совета SOFAZ.

Согласно распоряжению, в новый состав вошли премьер-министр Азербайджана, заместитель председателя Милли Меджлиса, помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации Президента Азербайджана, помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Азербайджана, Министр финансов, Министр экономики и председатель Центрального банка.