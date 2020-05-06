Микаил Джаббаров принял участие во встрече министров экономики стран-членов Тюркского Совета в формате видеоконференции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня были организованы обсуждения в формате видеоконференции министров экономики и руководителей таможенных служб стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского Совета) и стран, имеющих статус наблюдателей в этой организации.

Как сообщили в среду Trend в министерстве экономики, целью видеоконференции было определение направлений совместной деятельности по выполнению вопросов, поднятых главами государств на чрезвычайном Саммите Тюркского Совета, проведенном по инициативе и под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева 10 апреля.

Мероприятие провел министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, председательствующий в настоящее время в организации.

На встрече были обсуждены текущая экономическая ситуация в странах-партнерах, разработка совместных предложений и практических мероприятий по устранению негативного социально-экономического влияния пандемии COVID-19, а также вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в соответствующих сферах в постпандемический период.

Микаил Джаббаров подчеркнул, что благодаря многочисленным превентивным мерам разного направления, своевременно принятым под руководством и непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева, случаи инфицирования в стране были в ограниченном количестве. Он отметил, что Азербайджан, являясь образцом продуманной и целенаправленной политик, выгодно отличается и в этом смысле. Министр экономики дал подробную информацию об оперативных и систематических мероприятиях, осуществляемых в первую очередь, опираясь на солидарность между государством и гражданином, для защиты здоровья людей, снижения воздействия пандемии на национальную экономику, оказания поддержки предпринимателям и наемным работникам понесших убытки сфер, сохранения рабочих мест, обеспечения соцзащиты населения, а также подготовки реальной почвы для применения новой модели экономического развития в постпандемический период.

С целью эффективного использования преимуществ, созданных соглашениями о свободной двусторонней торговле между странами-членами, развития электронной торговли министр экономики Азербайджана предложил принять меры для взаимного признания между странами-членами Тюркского совета электронных подписей, создать Тюркский торговый дом, каталог пограничных и транзитных режимов, имеющихся в странах-членах в рамках Тюркского совета, информировать страны-члены о неотложных или планируемых изменениях в транспортном и транзитном режимах, а также в ближайшем будущем создать онлайн систему обмена информацией, позволяющей следить за товарами и процедурам в наших странах.

В видеоконференции приняли участие генеральный секретарь Тюркского Совета Багдад Амреев, заместители генерального секретаря Омер Коджаман и Гисмет Гозалов, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр торговли Турции Рухсар Пекджан, заместитель премьер-министра Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов, заместитель министра торговли и интеграции Кайрат Торебаев, председатель Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Рустам Исатаев, министр экономики Кыргызстана Санжар Муканбетов, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, а также председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев, председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Марат Султангазиев, председатель Государственной таможенной службы Кыргызстана Алтынбек Торутаев, председатель Государственного таможенного комитета Узбекистана Муротжон Азимов, генеральный директор по таможне Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии Криштоф Бокои.