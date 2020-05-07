В Агентство по развитию МСБ Азербайджана поступило свыше 1 300 обращений

БАКУ/Trend/ - В Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана с марта по апрель поступило 746 обращений, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Из них 370 были связаны с пандемией коронавируса, в том числе, трудностями, с которыми столкнулись предприниматели в связи с этим, а также финансово-экономическими мерами поддержки государства. 225 - с развитием предпринимательства, 105 – проблемами, возникшими с связи с предпринимательством, 50 - поддержкой и услугами, которые Агентство оказывает предпринимателям, а также с другими вопросами.

За указанный период на call-center Агентства «131» поступило 598 обращений, 299 из которых были связаны с пандемией, а также трудностями, с которыми предприниматели столкнулись в связи с этим, и по оказанной им финансово-экономической поддержке, 71 - оказанием поддержки начать бизнес и расширением существующей предпринимательской деятельности, 228 - механизмами поддержки Агентства, выходом к льготному финансированию, сотрудничеством и другими вопросами.

На обращения Агентство ответило в соответствии с законодательством. Те обращения, которые требовали рассмотрения, были направлены в соответствующие структурные подразделения Агентства, после чего предпринимателям была предоставлена исчерпывающая информация.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)