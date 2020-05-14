Инам Керимов: В период карантина проблем с экспортом сельхозпродукции нет

БАКУ/Trend/ - В период карантина в Азербайджане не наблюдается проблем с экспортом сельхозпродукции.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Он сообщил, что Президент Ильхам Алиев объявил развитие аграрной отрасли приоритетным направлением. Для сведения к минимуму воздействия пандемии коронавируса на сельское хозяйство по поручению главы государства приняты надлежащие меры.

"В стране продолжаются меры по борьбе с пандемией и ее последствиями. В частности, предприняты все необходимые шаги, чтобы не допустить возникновения проблем и сбоев в аграрной отрасли, деятельности фермеров, обеспечении граждан сельхозпродукцией. В настоящее время деятельность в аграрном секторе продолжается с соблюдением требований особого режима карантина, введенного Оперативным штабом при Кабинете министров. В то же время, нет никаких проблем с перевозкой продуктов питания как между регионами, так и городами. Сегодня мы осмотрели хозяйства, сельскохозяйственную инфрастуктуру в Хачмазском и Губинском регионах. Как известно, Губа-Хачмазский экономический район специализируется на производстве овощей, фруктов, и доля этих районов в экспорте сельскохозяйственной продукции велика. В период карантина никаких проблем с экспортом сельхозпродукции не наблюдается", - сказал Инам Керимов.

Министр добавил, что обилие урожая фермеров позволит им поставлять продукцию на местный рынок, а также честь ее экспортировать в зарубежные страны.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)