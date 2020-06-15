Страховой рынок Азербайджана вырос в январе-апреле 2020 г.

БАКУ/Trend - В январе-апреле 2020 года азербайджанские страховщики осуществили сбор страховых премий по добровольным видам страхования на сумму 209,807 миллиона манатов, что на 33,605 миллиона манатов или 19 процентов больше чем за аналогичный период 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на опубликованный отчет Центрального Банка страны.

При этом, по добровольному страхованию жизни было собрано 93,920 миллиона манатов, что на 21,080 миллиона манатов или на 29,6 процента больше, чем за первые четыре месяца 2019 года. В том числе по накопительному страхованию жизни страховщики собрали 81,418 миллиона манатов, что на 22,368 миллиона манатов или на 37,9 процента больше чем в аналогичный период прошлого года.

Сборы в сегменте non-life страхования составили 115,887 миллиона манатов, что составляет рост на 12,165 миллиона манатов или 11,7 процента от показателей прошлогоднего аналогичного периода.

Указанные показатели свидетельствуют о росте страхового рынка страны, не смотря на снижение экономической активности в апреле месяце, связанной с введением особого карантинного режима и связанных с ним специальных ограничений на отдельные виды деятельности.

Отметим, что в январе - апреле месяцах 2020 года страховые компании Азербайджана собрали 311,337 миллиона манатов страховых премий. Размер собранных премий на 46,041 миллиона манатов, или приблизительно на 17,3 процентов, больше, чем в том же периоде 2019 года.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 21 страховые и одна перестраховочная компания.

(Автор: Юсиф Агаев.)