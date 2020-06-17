Торговый представитель США назвал ВТО "кошмаром" и заявил о необходимости коренных реформ

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер назвал Всемирную торговую организацию (ВТО) "кошмаром" и отметил, что ожидает от нового генерального директора проведения коренных реформ. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил в среду на слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США.

"Во-первых, я думаю, что ВТО - это кошмар", - заявил торговый представитель. "Чего же я жду от нового генерального директора? Во-первых, это должен быть кто-то, кто хочет реформ, фундаментальных реформ", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос одного из конгрессменов. "Я думаю, что к целому ряду стран относятся нечестно, но в первую очередь к стране, интересы которой я представляю", - подчеркнул Лайтхайзер.

"Нам нужна фундаментальная реформа, и нам нужен генеральный директор, который понимает фундаментальные проблемы, связанные с тем, что на очень крупную и контролируемую государством экономику [Китая] не удается оказать дисциплинарного воздействие в рамках существующих правил ВТО. Так что я жду кого-то, кто понимает проблему того, как экономикам со свободным рынком вести себя с Китаем", - добавил представитель.

14 мая генеральный директор ВТО Роберту Азеведу заявил, что уходит в отставку 31 августа, не дожидаясь истечения срока своих полномочий в 2021 году. В интервью агентству Bloomberg он сообщил, что решил подать в отставку из-за простоя в работе, вызванного распространением коронавируса.

Американский президент Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал ВТО и заявлял, что готов распорядиться о выходе из организации, если та не улучшит свою работу. Он утверждал, что организация на протяжении многих лет предоставляла преференции Китаю.

Всемирная торговая организация была создана 1 января 1995 года на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле, заключенного в 1947 году. Ее членами являются более 160 государств, с 2012 года к ВТО присоединилась Россия. Штаб-квартира организации находится в Женеве.