В Азербайджане пройдет онлайн-конференция по поддержке восстановления деятельности объектов МСБ в период после пандемии
БАКУ /Trend/ - При организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджано-Французская торгово-промышленная палата (CCIAF) 30 июня – 2 июля проведет онлайн-конференцию на тему «Пост-пандемия: Поддержка восстановления деятельности объектов МСБ», сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.
Мероприятие нацелено на оказание поддержки бизнес-сектору, пострадавшему от пандемии.
На открытии онлайн-конференции 30 июня выступят посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, посол Франции в Азербайджане Захари Гросс, председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов, руководитель представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, глава представительства ЕБРР в Азербайджане Ивана Дуарте, замдиректора "Medef International" Жеральдин Лембе, представитель-резидент ПРООН Алессандро Фракассетти.
Зарегистрироваться для участия в сессии открытия можно по ссылке https://forms.gle/FTdgHwzz8f7U8F1T6
Сессия будет проходить на английском языке.
1-2 июля будут организованы семинары по туризму, сельскому хозяйству и женскому предпринимательству с участием экспертов компаний "Baker Tilly", "Deloitte", "Ekvita", "EY Azərbaycan" и "PwC", являющихся членами CCIAF.
Зарегистрироваться на семинары можно здесь
https://forms.gle/9TgEeQkJWQ7u3m9j7
Семинары будут проходить на азербайджанском языке.
В онлайн-конференции, пройдя регистрацию, может участвовать каждый заинтересовавшийся.
Участие в онлайн-конференции бесплатное.
Последняя дата для регистрации - 28 июня 2020 г.
(Текст: Кямаля Сеидова)