В Азербайджане пройдет онлайн-конференция по поддержке восстановления деятельности объектов МСБ в период после пандемии

БАКУ /Trend/ - При организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджано-Французская торгово-промышленная палата (CCIAF) 30 июня – 2 июля проведет онлайн-конференцию на тему «Пост-пандемия: Поддержка восстановления деятельности объектов МСБ», сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Мероприятие нацелено на оказание поддержки бизнес-сектору, пострадавшему от пандемии.

На открытии онлайн-конференции 30 июня выступят посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, посол Франции в Азербайджане Захари Гросс, председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов, руководитель представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, глава представительства ЕБРР в Азербайджане Ивана Дуарте, замдиректора "Medef International" Жеральдин Лембе, представитель-резидент ПРООН Алессандро Фракассетти.

Зарегистрироваться для участия в сессии открытия можно по ссылке https://forms.gle/FTdgHwzz8f7U8F1T6

Сессия будет проходить на английском языке.

1-2 июля будут организованы семинары по туризму, сельскому хозяйству и женскому предпринимательству с участием экспертов компаний "Baker Tilly", "Deloitte", "Ekvita", "EY Azərbaycan" и "PwC", являющихся членами CCIAF.

Зарегистрироваться на семинары можно здесь

https://forms.gle/9TgEeQkJWQ7u3m9j7

Семинары будут проходить на азербайджанском языке.

В онлайн-конференции, пройдя регистрацию, может участвовать каждый заинтересовавшийся.

Участие в онлайн-конференции бесплатное.

Последняя дата для регистрации - 28 июня 2020 г.

(Текст: Кямаля Сеидова)