ADY Express транспортирует на турецкий рынок продукцию крупных российских предприятий

БАКУ /Trend/ - Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) - ООО "ADY Express" - совместно с грузинскими партнерами транспортирует продукцию крупных российских предприятий на турецкий рынок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Об этом сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы ООО "ADY Express" Ильхам Абдулов.

По его словам, речь идет о продукции Нижнетагильского металлургического комбината (ЕВРАЗ НТМК) и Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Абдулов отметил, что транспортировка продукции этих предприятий до конечного пункта оператором "ADY Express" занимает 15-17 дней: "Перевозка грузов осуществляется транзитом из России через Азербайджан и Грузию в Карс. Общая протяженность пути по железной дороге составляет порядка пяти тысяч километров. В основном перевозится сталь".

Глава пресс-службы ООО отметил, что раньше грузы ММК транспортировались морским путем через Новороссийск: "Срок доставки составлял приблизительно месяц, что могло зависеть от погодных условий. ADY Express перевозит грузы в вышеуказанные сроки независимо от погодных условий".

По его словам, за первые четыре месяца текущего года ADY Express перевезло 29 673 тонн грузов мировых производителей стали - ЕВРАЗ НТМК и ММК.

"Наше сотрудничество с этими предприятиями началось в 2018 году и успешно продолжается по сей день", - сказал Абдулов.

Напомним, что компания ADY Express предоставляет выгодные и надежные логистические услуги в области железнодорожных перевозок. Компания намерена способствовать увеличению объема грузов, перевозимых между Азией и Европой. Благодаря развитию новых маршрутов это также способствует повышению транзитных объемов между странами Персидского залива и России с Европой.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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