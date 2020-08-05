В Азербайджане страховыми выплатами может быть охвачено до 40 тысяч безработных

БАКУ /Trend/ - Новый проект изменений в закон Азербайджана "О страховании от безработицы" направлен на усиление социальной защиты безработных и расширение охвата страховых выплат по безработице.

Как сообщили в среду Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, согласно действующему закону, страховая выплата по безработице назначается лицам, зарегистрированным в качестве безработных, трудовой договор, которых прекращен в связи с ликвидацией государственного органа или юридического лица, или сокращением штатов, или количества работников, и имеющим страховой стаж не менее трех лет. В новом законопроекте предлагается сократить страховой стаж для той же категории граждан с трех до одного года.

Также в проекте предлагается в качестве одного из важных моментов предусмотреть выплату страхового возмещения лицам, прекратившим трудовой договор в связи с истечением срока действия срочного трудового договора. Согласно этому предложению, при этом лицо должно иметь непрерывный стаж работы по срочному трудовому договору не менее трех лет. Страховое возмещение предусмотрено до минимальной заработной платы и в течение трех месяцев.

В случае принятия проекта в течение года к страховым выплатам будет привлечено до 35-40 тысяч безработных.

В последние годы обеспечена электронизация назначения выплат по видам социального обеспечения. Новый проект предусматривает создание механизма электронного назначения страховой выплаты по безработице. Это позволит безработным осуществлять страховую выплату по безработице в электронном виде без обращения в какое-либо учреждение.

Новый законопроект "О внесении изменений в закон "О страховании от безработицы" был вынесен на обсуждение в первом чтении на последнем заседании Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса.

(текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)