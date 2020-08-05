В Азербайджане страховыми выплатами может быть охвачено до 40 тысяч безработных

Экономика 5 августа 2020 17:52 (UTC+04:00)
В Азербайджане страховыми выплатами может быть охвачено до 40 тысяч безработных

БАКУ /Trend/ - Новый проект изменений в закон Азербайджана "О страховании от безработицы" направлен на усиление социальной защиты безработных и расширение охвата страховых выплат по безработице.

Как сообщили в среду Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, согласно действующему закону, страховая выплата по безработице назначается лицам, зарегистрированным в качестве безработных, трудовой договор, которых прекращен в связи с ликвидацией государственного органа или юридического лица, или сокращением штатов, или количества работников, и имеющим страховой стаж не менее трех лет. В новом законопроекте предлагается сократить страховой стаж для той же категории граждан с трех до одного года.

Также в проекте предлагается в качестве одного из важных моментов предусмотреть выплату страхового возмещения лицам, прекратившим трудовой договор в связи с истечением срока действия срочного трудового договора. Согласно этому предложению, при этом лицо должно иметь непрерывный стаж работы по срочному трудовому договору не менее трех лет. Страховое возмещение предусмотрено до минимальной заработной платы и в течение трех месяцев.

В случае принятия проекта в течение года к страховым выплатам будет привлечено до 35-40 тысяч безработных.

В последние годы обеспечена электронизация назначения выплат по видам социального обеспечения. Новый проект предусматривает создание механизма электронного назначения страховой выплаты по безработице. Это позволит безработным осуществлять страховую выплату по безработице в электронном виде без обращения в какое-либо учреждение.

Новый законопроект "О внесении изменений в закон "О страховании от безработицы" был вынесен на обсуждение в первом чтении на последнем заседании Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса.

(текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Как обычно происходит наследование?
Как обычно происходит наследование?
Где нужно оформлять пособие?
Где нужно оформлять пособие?
Loading Bars
Лента новостей
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 219 тысяч Турция 22:33
Процесс легализации рабочих мест в Азербайджане ускорился Бизнес 22:30
Азербайджанский AFB Bank увеличил обязательства Финансы 22:30
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 22:03
Иран отправляет в Ливан мобильный госпиталь и медицинскую помощь Иран 22:00
Зариф и Кулеба обсудили резулбтаты переговоров о компенсации за сбитый самолет Иран 21:47
ЮНИСЕФ направил помощь пострадавшим в результате взрыва в Бейруте Арабские страны 21:39
Власти Ливана опровергли слухи о причастности Израиля к взрыву в Бейруте Арабские страны 21:13
Доходы от туризма в Грузии сократятся на 80% Туризм 21:13
Президент Казахстана выразил соболезнования Президенту Ливана Казахстан 21:05
Госкомитет Азербайджана о приоритетах государственной политики по делам диаспоры Политика 20:51
İnfinitech поставит оборудование Центробанку Азербайджана ИКТ 20:47
Азербайджан окажет Ливану финансовую помощь Политика 20:34
В Генпрокуратуре Азербайджана прошло оперативное совещание в расширенном составе (ФОТО/ВИДЕО) Политика 20:13
Одна из центральных улиц Габалы названа в честь генерала Полада Гашимова (ФОТО) Общество 20:07
Иран планирует сэкономить до $3 млрд на импортозамещении Иран 20:00
Названа повестка завтрашнего заседания парламента Азербайджана Политика 19:52
В Кахетинском регионе собран обильный урожай персиков и нектаринов - министерство Бизнес 19:44
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены еще 109 квартир - минтруда Азербайджана (ФОТО) Общество 19:38
В Баку на линии пущены дополнительные экспресс-автобусы Общество 19:28
Азербайджанский депутат в европейской прессе обратила внимание мирового сообщества на преступления армян на почве ненависти Нагорно-карабахский конфликт 19:27
"Небо без границ" – радиопьеса Гюнель Анаргызы (ВИДЕО) Культура 19:22
Пакистанский Совет в Лос-Анджелесе осудил насилие в отношении азербайджанцев Политика 18:54
Азербайджан расширяет сотрудничество с Торгово--промышленной палатой Ростовской области Бизнес 18:45
Азербайджанский Bank BTB увеличил активы Финансы 18:37
Выросло число структурных подразделений Генпрокуратуры Азербайджана Общество 18:36
Создание лесопарков — это вклад в жизнь будущих поколений Азербайджана - депутат Общество 18:26
Турецкая BOTAŞ назвала объем отгрузки нефти с терминала Джейхан Энергетика 18:21
SOCAR Petroleum внес ясность в вопрос подорожания бензина Общество 18:21
Спрос на ноты Центробанка втрое превысил предложение Финансы 18:16
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения на 78 объектах предпринимательства Экономика 18:12
Казахстану следует уделить внимание поискам новых месторождений подземных вод как стратегического резерва Бизнес 18:00
Министр экономики: В Грузии появились первые иностранные туристы Грузия 18:00
Иран направил Ливану поставки продовольствия и медицинскую помощь Иран 18:00
В период глобальной пандемии Узбекистан сократил импорт электротоваров из Турции Бизнес 18:00
В Азербайджане страховыми выплатами может быть охвачено до 40 тысяч безработных Экономика 17:52
Названа продукция, закупленная Россией на бирже Туркменистана в июле Туркменистан 17:42
В Учениях TurAz Qartalı - 2020 задействованы боевые вертолеты(ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:37
В пригороде Баку сдана в эксплуатацию больница модульного типа со спецгенератором кислорода (ФОТО) Общество 17:34
Торговый дом SOCAR предложил наименьшую цену на поставку еще одной партии СПГ в Пакистан Энергетика 17:28
АПБ Азербайджана призывает предприятия общепита соблюдать правила в связи с коронавирусом Общество 17:23
TƏBİB: В Азербайджане достаточно медицинского персонала Общество 17:20
Состоялся очередной этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:19
Азад Рагимов: Очень хотелось бы, чтобы в спортивных комплексах возобновилась спортивная деятельность Общество 17:18
Заполненность больниц для лечения COVİD-19 в Баку уменьшилась до 30-35 процентов - TƏBİB Общество 17:11
Начальник порта Бейрута сообщил, что просьбы вывезти опасные грузы игнорировали шесть лет Другие страны 17:08
Минэкономики Азербайджана о подорожании отдельных лекарств на фоне пандемии Общество 17:04
В феврале был зафиксирован наиболее плотный пассажиропоток на Абшеронской кольцевой железной дороге Экономика 16:59
Бах встречает Яллы, или Успех Хадиджи Зейналовой в Германии (ФОТО) Культура 16:55
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования ливанскому коллеге Политика 16:48
Сиявуш Новрузов о т.н. "Национальном совете" - Судьбы людей их не заботят Политика 16:48
Рамин Байрамлы: Мы используем не все коечные резервы, предназначенные для больных коронавирусом Общество 16:35
Абшеронский олимпийский спортивный комплекс временно преобразован в больницу модульного типа (ФОТО) Общество 16:34
Азербайджанские депутаты приняли в первом чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях Общество 16:21
Рамин Байрамлы рассказал о проблемах, которые вероятно может вызвать коронавирус осенью Общество 16:20
В Азербайджане число выздоровевших от коронавируса достигло почти 28 840 человек Общество 16:14
На бирже Туркменистана хлопчатобумажная пряжа продавалась в ходе каждой недели июля Туркменистан 16:11
Bursagas компании SOCAR Turkey раскрыл планы до конца 2020 года Энергетика 16:11
Агентство по развитию МСБ Азербайджана способствует привлечению иностранных инвестиций в регионы (ФОТО) Бизнес 16:06
Рамин Байрамлы: В Азербайджане для лечения больных COVİD-19 задействованы всего 5 больниц модульного типа Общество 16:05
Обнародованы объемы поставок туркменского авиационного керосина в Грузию Энергетика 16:03
Даже наблюдая положительную динамику в связи с коронавирусом, не стоит успокаиваться - заслуженный деятель искусств Аяз Салаев Социум 16:03
Минтекстиль Туркменистана продлевает тендер на производство химического волокна Тендеры 16:02
На азербайджанский рынок доставляются новые российские товары Бизнес 16:00
После пандемии в Грузии вырос спрос на частные дома Грузия 16:00
Иран готов оказать гуманитарную помощь Ливану - спикер Иран 16:00
Грузоперевозки между Грузией и Туркменистаном растут, несмотря на пандемию Транспорт 15:56
Валютные резервы ЦБ Азербайджана выросли Финансы 15:54
В Азербайджане на конкурсное испытание представлено 29 сортов хлопчатника (ФОТО) Бизнес 15:53
Около 500 фермеров в Азербайджане будут обеспечены работой в сфере агротуризма Бизнес 15:52
Узбекское агропромышленное агентство объявляет тендер на закупку трактора Тендеры 15:51
Премьер Болгарии заявил о готовности подать в отставку Другие страны 15:51
Qala Həyat завершила первое полугодие с прибылью Финансы 15:50
Проводятся онлайн-встречи с туристическими партнерами Азербайджана за рубежом Туризм 15:50
ПРООН в Туркменистане продлевает тендер на разработку веб-сайта и мобильного приложения Тендеры 15:44
Ляпис-лазурь придаст импульс развитию грузоперевозок между Туркменистаном и Грузией Транспорт 15:43
Крупный азербайджанский банк увеличил расходы Финансы 15:39
Министерство образования Азербайджана: в новом учебном году предусмотрен ряд моделей обучения Общество 15:37
Парламент Азербайджана принял в первом чтении изменения в бюджет Фонда страхования от безработицы Экономика 15:37
Назначен новый зампредседателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Экономика 15:32
Завотделом Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев встретился с очередным лидером партии Политика 15:15
Отменены разрешения на выход из дома, но никто не отменял правильного, разумного отношения к пандемии - народный писатель Натиг Расулзаде Социум 15:01
Прекращены необоснованные пенсионные дела на более чем 54 млн манатов - Сахиль Бабаев Общество 14:59
Азербайджанский Bank BTB увеличил обязательства Финансы 14:55
В Азербайджане оглашен порядок работы судов в городах и районах зоны карантинного режима Общество 14:51
SOCAR Turkey активно реализует проекты по газификации провинции Кайсери Энергетика 14:45
МЧС Азербайджана обратилось к населению по поводу правил поведения на пляжах (ВИДЕО) Общество 14:38
Глава ИВ Хачмазского района ознакомился с работами по обустройству в Аллее шехидов (ФОТО) Общество 14:34
Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла Общество 14:32
В Азербайджане предпринимателям будет оказана финансовая помощь в размере 250 манатов Экономика 14:31
Первый день пляжного сезона на Абшероне - ФОТОРЕПОРТАЖ Общество 14:25
В ВС Азербайджана начался летний период обучения (ФОТО) Политика 14:17
Дебетовые карты от AccessBank со скидкой 50%! Экономика 14:15
Глава парламентского комитета Азербайджана: Глобальная динамика распространения коронавируса требует от нас осторожности Экономика 14:13
Фонд развития предпринимательства и Банк Республика приступили к выдаче субсидированных кредитов Экономика 14:11
Чилийцы хотят забрать накопления из пенсионных фондов в условиях пандемии Другие страны 14:09
Председатель комитета: в Азербайджане следует принять серьезные меры по недопущению экономического кризиса Общество 14:07
TƏBİB: В бакинских больницах нет дефицита мест для больных без COVID-19 Общество 14:02
Новый раунд переговоров по крушению украинского самолета пройдет в октябре Иран 14:00
Грузинские дизайнеры экспортировали во Францию ювелирные изделия на 410 тысяч лари Грузия 14:00
Все новости