ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" и ее дочерние предприятия перешли на Международные стандарты финансовой отчётности

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" приняло решение о переходе с 2020 года Компании ее дочерних предприятий на Международные стандарты финансовой отчётности (IFRS).

Как сообщили в пятницу Trend в ОАО, во исполнение принятого решения в начале этого года внедрен внешний аудит финансовой отчетности, в том числе консолидированной финансовой отчетности Общества и его дочерних предприятий в соответствии с международными стандартами и на основании международных стандартов аудита.

С первого января 2020 года выполняются соответствующие процедуры для ведения, определения точности финансовой отчетности, в том числе консолидированной финансовой отчетности, и получения заключения. Проверка соответствия финансовой отчетности международным стандартам аудита осуществляется специализирующейся в данной сфере компанией Baker Tilly Azərbaycan, представленной в группе компаний "Большая 10-ка" мира.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)